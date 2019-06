Karriere in der Europäischen Union

Wer immer schon davon geträumt hat, für eine EU-Institution zu arbeiten, hat jetzt die Chance dazu. Die EU sucht nämlich Hochschulabsolventen als Beamte für die Funktionsgruppe Administration (AD5) sowie Spezialisten im Bereich Recht und Finanzen (Funktionsgruppe Administration AD7).

Die Hochschulabsolventen arbeiten in einer der EU-Institutionen zu zahlreichen Themenstellungen politische Maßnahmen aus und tragen zu deren Umsetzung bei. Für Spezialisten im Bereich Recht und Finanzen gibt es folgende Profile (hauptsächlich in der Kommission):

Wettbewerbsrecht,

Finanzrecht,

Recht der Wirtschafts- und Währungsunion,

Finanzvorschriften für den EU-Haushalt und

Schutz des Euro vor Geldfälschung.

In den drei Rechtsbereichen führen die Spezialisten Marktanalysen sowie rechtliche und wirtschaftliche Analysen durch und vertreten den Juristischen Dienst der Europäischen Kommission vor den Gerichten. In den beiden Finanzbereichen beraten sie die Dienststellen der Kommission und anderer EU-Institutionen bei der Umsetzung der Haushaltsordnung und erstellen technische Analysen verdächtiger Münzen.

Das müssen die allgemeinen Bewerber mitbringen:

Ein abgeschlossenes Studium, Bachelor ist ausreichend. Berufserfahrung ist nicht notwendig.

Motivation, Kreativität und hohe Belastbarkeit

Gute Kenntnis in zwei Amtssprachen (z.B. Englisch und Deutsch).

Die Bewerbungsfrist endet am 25. Juni um 12 Uhr. Auch Studenten können sich bewerben, sofern sie spätestens bis 31. Juli ihren Abschluss haben. Wer eingestellt wird, kann mit 4.787 Euro brutto plus Zulagen rechnen und arbeitet vorwiegend in Brüssel und Luxemburg.

Das müssen die Bewerber für Recht und Finanzen mitbringen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium von mindestens drei Jahren sowie eine einschlägige sechs- bis neunjährige Berufserfahrung (je nach Ausbildung).

Für die Bereiche Finanzrecht und Recht der Wirtschafts- und Währungsunion benötigen sie einen rechtswissenschaftlichen Abschluss.

Gute Kenntnisse in zwei Amtssprachen.

Die Bewerbungsfrist endet am 9. Juli um 12 Uhr. Das monatliche Gehalt beträgt 6.129 Euro plus Zulagen.

Für beide Arten von Bewerbern gibt es ein dreistufiges Auswahlverfahren. Dieses besteht aus der elektronischen Registrierung, computerbasierten Tests und einem Assessment Center. Alle, die das Verfahren bestehen, kommen auf eine sogenannte Reserveliste. Von dieser Liste werden laufend neue Mitarbeiter aufgenommen.