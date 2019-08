Start-up-Steckbrief: Virtual Reality für Schlaganfallpatienten

Rewellio: Die Idee

Weltweit erleiden pro Jahr 15 Millionen Menschen einen Schlaganfall. Studien zeigen, dass sich diese Zahl in den kommenden 20 Jahren verdoppeln wird. Rund ein Drittel der Betroffenen ist danach mit bleibenden Beeinträchtigungen konfrontiert. Rewellio will Patienten in ihrem Rehabilitationsprozess begleiten. Durch einen effektiven Therapieansatz in Kombination mit mehr Therapiezeit und dem Einsatz von Unterhaltungselektronik (Consumer Electronics) wird der Rehabilitationsprozess verbessert und die Lebensqualität von Betroffenen erhöht.

Das Besondere

Virtual-Reality-Brillen, die der breiten Öffentlichkeit bis vor Kurzem noch nicht zugänglich waren, sind Teil der Therapie. Traditionelle und neuartige Therapieansätze sollen das Maximum an Vorteilen (kostengünstig, orts- und zeitunabhängige Therapiezeit, leichte Handhabung) für die Patienten ermöglichen.

Die größte Hürde

„Der Zertifizierungsprozess als Medizinprodukt ist in jedem Land sehr umfangreich und unterschiedlich“, sagt Geschäftsführer Georg Teufl. Daher sei man „sehr stolz“, die FDA-Zulassung in Europa sowie für den US-amerikanischen Markt zu besitzen.

Fehler, die die Gründer nicht mehr machen würden

„Ich bereue keine meiner bzw. unserer Entscheidungen“, sagt der CEO. „Auch wenn manche im Nachhinein vielleicht nicht optimal waren, haben sie uns doch wachsen lassen und auch sie sind ein Grund, wieso wir heute an dem Punkt stehen können, an dem wir sind, denn Fehler bringen auch meist Neues.“

Der schönste Moment...

...sei, „wenn man die erste überraschte Begeisterung aus der Mimik und Gestik unser Kunden ablesen kann“, sagt Teufl. Da wisse man, dass sich die vielen investierten gelohnt haben.

Das nächste Ziel

Derzeit befindet sich Rewellio im Zertifizierungsprozess für Kanada und Australien. Danach hofft Teufl, „sollen weitere Länder und Märkte folgen, bis wir hoffentlich irgendwann auf der ganzen Welt erhältlich sind und somit überall den Rehabilitationsprozess von Schlaganfallpatienten unterstützen und verbessern können.“

Gründungsjahr: 2017

Anzahl der Mitarbeiter: 10

Geschäftsführer: Georg Teufl

Kontakt

Rewellio GmbH

Technoparkstraße 3/16, 4820 Bad Ischl

rewellio.com