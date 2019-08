Was ist der Sinn der Arbeit?

Er ist nur mehr eine dunkle Erinnerung: der Verkehrspolizist, der uns Kinder über die Straße lotste. Die Knöpfe seiner Uniform drohten abzuspringen, so aufgebläht war sein Brustkorb. Er war eine Respektsperson, er war wichtig, er war stolz. Falls er sich je die Frage nach dem Sinn seiner Arbeit stellte: Er leistete einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft. Er führte Kinder sicher über die Straße.



Heute sind Verkehrspolizisten keine Respektspersonen mehr, genauso wenig wie Straßenbahnfahrer oder Müllmänner. All ihr Beitrag für die Gesellschaft ist wertvoll, aber so wird das heute nicht mehr gemessen. Was ist eine Arbeit mit Sinn?

