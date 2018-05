Herz und Hirn gestalten unsere Zukunft

Eine Frage beschäftigt viele Unternehmen im Umgang mit Mitarbeitern generell, bei Jugendlichen noch einmal mehr: Wie kann man sie zu (Höchst)leistungen motivieren?

Denn die Leistungsfähigkeit und der Wille der Mitarbeiter ist es, was den Unterschied ausmacht. Das gilt in Zeiten der Digitalisierung noch stärker und in Branchen mit hohem Dienstleistungsanteil ganz speziell. In all diesen Bereichen, aber auch oder vielleicht noch mehr, in allen hochtechnischen Berufen braucht es die Verbindung von Herz und Hirn. Nur wer Fach- und Führungskräfte hat, die beide Aspekte ansprechen und verbinden können, besteht im Wettbewerb der Zukunft.

Wobei mit Wettbewerb nicht nur jener um Kunden zu verstehen ist. Denn die Kundengewinnung beginnt schon viel früher mit der Gewinnung der richtigen Mitarbeiter. In Zeiten von rückläufigen Bewerberzahlen und einer jungen Generation, die Arbeit nicht mehr als alleinigen Zweck, sondern Mittel zum Leben versteht, wird es immer wichtiger, das Herz anzusprechen. So pathetisch das klingen mag, nur wenn es uns gelingt, junge Menschen auf ihrer Wertebene anzusprechen, werden wir ein bevorzugter Arbeitgeber sein.

Unsere Aufgabe als Ausbilder und Arbeitgeber ist es, die individuellen, einzigartigen und einmaligen Talente und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu erkennen und einzusetzen. Um sie für ihren persönlichen Beitrag zur Gestaltung unserer Unternehmen und Angebot zu gewinnen. Mensch sein bedeutet lebenslange Entwicklung durch aktives Handeln und gemeinschaftliches Miteinander. Das beginnt mit der Ansprache von Jugendlichen, begleitet sie durch deren Entwicklung und entscheidet schließlich über unseren Erfolg.

Der Autor: Gernot Schneebauer, ist Gründer von Heartbeat, ein Unternehmen, das sich neuen Wegen in der Lehrlingsentwicklung widmet.