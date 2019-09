Die Generation Z versichern

Arbeiten bei einer Versicherung: modern, spannend und erfüllend – passt das zusammen? Ich sage „Ja!“. Denn gerade für junge Erwachsene eröffnet eine Karriere bei Zurich viele Möglichkeiten.

Zum Beispiel als Versicherungsberater: Wer den persönlichen Kontakt mit Menschen liebt und an langfristigen Perspektiven interessiert ist, der hat die Chance auf eine sehr interessante und erfüllende Tätigkeit. Als Versicherer bieten wir einen tieferen Sinn, den vor allem jüngere Generationen suchen. Wir stehen Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur Seite und helfen ihnen, für eventuelle Schicksalsschläge vorzusorgen. Und in der Beratung ist man ganz nah an den Bedürfnissen der Menschen dran.

Dazu kommt, dass sich das Bild des Versicherungsberaters in den letzten Jahren stark gewandelt hat. Der persönliche Kontakt bleibt das A und O, moderne Technologien bieten dabei aber neue und attraktive Chancen. Zum Beispiel durch den Einsatz von sozialen Medien oder Smartphone-Apps.

Wer bei Zurich in die Beratung einsteigt, etwa als Lehrling nach der Matura, den erwartet eine solide Ausbildung und die enge Zusammenarbeit mit unseren besten Beratern. Und wer noch dazu Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung legt, der ist bei uns goldrichtig. Denn diese Themen schreiben wir bei Zurich ganz groß.

Wir unterstützen Sozialprojekte, fördern Diversität und setzen unsere Ressourcen achtsam und klimaschonend ein. Übrigens sind wir mehrfach ausgezeichnet, auch als Arbeitgeber. Und das ist etwas, was viele junge Bewerber als Pluspunkt sehen.

– Zurich

Die Autorin: Andrea Stürmer ist Vorstandsvorsitzende der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich).



Robert Frasch

Dieser Blog entsteht gemeinsam mit Robert Frasch, Österreichs Experten für duale Ausbildung. Der Gründer des Ausbildernetzwerks lehrlingspower.at und Herausgeber des Fachportals ausbilden.co.at sorgt mit vielen Projekten für die Steigerung der Qualität in der Ausbildung. Als Key Note Speaker gibt er der Lehre national und international eine professionelle Stimme und macht deren Herausforderungen und Leistungen sichtbar. Mehr über Robert Frasch finden Sie im Internet unter www.robertfrasch.com

