Von der Vielfalt der Einfalt und Einfalt der Vielfalt

Mit komplexen Dingen ist einerseits sehr vieles möglich, andererseits sehr wenig. Wobei das eine wie das andere gleichzeitig der Fall ist. Es ist also nicht so, dass entweder viel oder wenig möglich ist, sondern sowohl viel als auch wenig. Jetzt müsste man noch wissen, worauf sich das eine und das andere bezieht. Und schon wüsste man, wovon eigentlich die Rede ist. Doch Kontext und Bezugssysteme lässt man im Management gerne im Dunkeln. Das hilft zwar nicht, souverän zu managen, aber Unkundige über seine Unkenntnisse dumm sterben zu lassen. Doch Kundige durchschauen das auf den ersten Blick, weshalb man sie in diesen Fällen wie der Teufel das Weihwasser meidet. Wodurch der Wahn über Komplexes nicht gerade weniger wird…

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen (Maria Pruckner)

Jetzt zum Karriere-Newsletter anmelden Richtig bewerben, effizient führen, erfolgreich managen: Unsere wöchentlichen Tipps für Ihre Karriere. Kostenlos per Mail. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft