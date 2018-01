Buchhändler übernehmen Verantwortung

fach-kräftig: Wöchentlich nähert sich eine Top-Führungskräften in diesem Blog dem Thema Fach-Kräfte aus der Perspektive der eigenen Branche und des eigenen Unternehmens an. Diese Woche: Thomas Zehetner (Thalia).



Verstaubte Bücher auspacken und in Regale einsortieren? Davon ist der Beruf des Buchhändlers meilenweit entfernt. Thalia steht für modernen Buchhandel. Wir sind über mehrere Kanäle erreichbar, neben persönlichen Gesprächen in den Filialen stehen wir unseren Kunden auch über den Onlineshop, der Thalia-App und als Digital-Experte rund um das Thema eReading zur Verfügung. Aufgrund der laufenden Veränderungen im Buchhandel ist es für uns immer wichtig, eigene Fachkräfte und Nachwuchsführungskräfte auszubilden.

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Buchhändler. Das Arbeitsfeld ist vielfältig. Neben der Verkaufs- und Beratungstätigkeit zählen Recherchen, Internetauftritte und Veranstaltungsorganisation zu den Tätigkeitsbereichen. Dazu benötigt man Teamgeist, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowie unternehmerische Kenntnisse. Diesen Schwerpunkten widmen sich Fachseminare.

Unsere Lehrlinge und unsere Nachwuchskräfte sind uns besonders wichtig. Insgesamt 40 Lehrlinge aus ganz Österreich waren zuletzt verantwortlich für die Messebuchhandlung der „Buch Wien 2017“. Produktpräsentation, Beratung und Verkauf zählten zu den Aufgaben. Es handelt sich dabei um eine Art Projektunterricht, wodurch die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Wir haben unseren Lehrlingen von Anfang an zugetraut die Verantwortung für die Messebuchhandlung zu übernehmen und es hat sich bewährt! Die Jugend gehört ganz ins Rampenlicht und hierfür war die Buchmesse in Wien die ideale Bühne.

Was gibt es schöneres, als wenn unsere Fachkräfte und Lehrlinge mit vollem Engagement arbeiten und unsere Kunden nicht nur kompetent beraten können, sondern auch noch Spaß und Freude an ihrer Arbeit haben und somit die eigenen Mitarbeiter zu Markenbotschafter für Thalia werden?

Der Autor: Mag. Thomas Zehetner ist Geschäftsführer von Thalia Österreich