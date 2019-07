Sein Name ist „Geno, Papageno“, er ist „in geheimer Mission unterwegs“. Er niest, statt in eine Panflöte zu blasen, hat Vogelgrippe, will die drei Damen mit „Mädels, ihr seht fantastisch aus“ umstimmen, singt „Ei Papageno“ zur Melodie von „Guantanamera“ und schimpft, dass ihm „keine Sau zuhört“. Der Vogelfänger in Carolin Pienkos' und Cornelius Obonyas Inszenierung der „Zauberflöte“ im Steinbruch von St. Margarethen ist ein cooler Hund, der gern derbe Sprüche loslässt. Zum Libretto hinzugefügte Sprüche, die manchmal auch zu plump nach billigen Lachern gieren, wenn Papageno etwa mit seinen Glöckchen spielen will und doppeldeutig über Eier und Regelschmerzen spricht. Und wenn der „Plappergeno“ den Schnabel nicht halten kann, fällt auch einmal ein vielstimmiges „Kusch!“.

