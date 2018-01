Correctness: Belästigt Sie dieses Gedicht?

Nun also doch. Die Studentenvertreter, die gegen das seit sechs Jahren haushoch auf der Fassade ihrer Uni prangende Gedicht auf die Barrikaden gestiegen sind, haben sich letztlich durchgesetzt. Am Dienstagabend entschied der Senat der Alice-Salomon-Hochschule, dass die Verse Eugen Gomringers nicht nur zu „kontextualisieren“, also zu erklären oder zu ergänzen seien, wie ursprünglich geplant, sondern dass sie entfernt werden müssen. Acht zu vier ging die Entscheidung aus. Für Ersatz ist auch schon gesorgt: Ab Herbst wird Barbara Köhler dort zu lesen sein, die neue Poetik-Preisträgerin der Hochschule. Nach fünf Jahren wird freilich auch sie überpinselt, und ein anderer Dichter erhält eine Chance.



Was war geschehen? Was ist so schlimm an diesem Gedicht, das übrigens gar nicht auf Deutsch, sondern im spanischen Original (avenidas / avenidas y flores / flores / flores y mujeres / avenidas / avenidas y mujeres / avenidas y flores y mujeres y / un admirador“) die Gemüter erhitzt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)