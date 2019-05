Irene Girkinger und Thomas Gratzer für Wiens Volkstheater?

Am Mittwoch präsentiert Volkstheaterchefin Anna Badora ihren letzten Spielplan. Hinter den Kulissen konkretisieren sich offenbar neue Konstellationen für ihre Nachfolge ab 2020. Zwei erfolgreiche Theatermenschen könnten das Wiener Volkstheater übernehmen. Rabenhofchef Thomas Gratzer war schon mehrfach im Gespräch für das Volkstheater, eine Überraschung wäre jedoch die Bozener Intendantin Irene Girkinger.

Die 1977 geborene Oberösterreicherin Girkinger, die Romanistik und Kulturmanagement in Paris und Wien studiert hat und am Volkstheater Dramaturgin war, bestand ein aufwendiges Auswahlverfahren in Bozen. Girkinger ist seither auch in Österreich aufgefallen, Bozen kooperierte mit dem Stadttheater Klagenfurt und mit dem NÖ Landestheater in St. Pölten, was auch für die VT-Zukunft richtungsweisend sein könnte, wenn Eigenproduktionen schwerer finanzierbar werden und attraktive Koproduktionen gefragt sind. In Klagenfurt zeigte Bozen Tschechows „Iwanow“ mit Markus Hering und Gerti Drassl, die durch die TV-Serie „Vorstadtweiber“ einen Bekanntheitsschub erlebte. Regie führte Mateja Koleznik, die heuer bei den Salzburger Festspielen Gorkis „Sommergäste“ herausbringt und kommende Saison auch am Burgtheater inszenieren wird. Ein weiterer Import aus Bozen war in Klagenfurt Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“. Und in St. Pölten war Molnárs „Liliom“ aus Bozen zu sehen.

Der Kabarett-und Trash-Spezialist Gratzer und die Klassik-Kennerin aus Oberösterreich, Girkinger, könnten ein gutes Team werden. Die Frage ist allerdings, was wird aus dem einst kostspielig renovierten Rabenhof-Theater? (bp)