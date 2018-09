„Utøya 22. Juli“: Der Mythos vom „totalen Film“

Atemlos stolpert die junge Frau durch den Wald. Ihr Blick springt auf verzweifelter Suche nach Unterschlupf hin und her. Während im Abseits dumpfe Schüsse fallen, geht sie hinter einer Böschung in Deckung. Fast könnte man auf die Idee kommen, sie flüchte vor der Kamera, die nie von ihrer Seite weicht – ob sie hinter Klippen kauert oder in einem Zelt den Atem anhält, als draußen der drohende Schatten des Killers vorbeihuscht. Doch wir sind hier nicht in einem Horrorfilm, zumindest nicht im klassischen Sinn – das Albtraumszenario entstammt Erik Poppes „Utøya 22. Juli“, einem Reenactment des rechtsextremen Anschlags auf eine Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten im Jahr 2011.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)