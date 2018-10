"Tom und Jerry": Kinofilm mit realen Schauspielern geplant

Der wunderbar dümmliche Kater Tom und die schlaue Maus Jerry sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Popkultur. Einige Zeit hörte man nichts Neues von ihnen, nun werden sie aber doch wieder versuchen, sich gegenseitig auszutricksen: US-Regisseur Tim Story (48, "Fantastic Four") soll die Comicfiguren auf die Kinoleinwand bringen, berichtet der "Hollywood Reporter".

Das Studio Warner Bros. plant demnach eine Verfilmung mit echten Schauspielern. Das Ergebnis soll ein "live-action/animated hybrid" sein, also eine Mixtur aus Real- und Trickfilm. Die Verfolgungsjagden von Kater Tom und Hausmaus Jerry waren ab 1940 in kurzen Zeichentrickepisoden zu sehen, von denen mehrere mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. 1992 waren die tierischen Erzrivalen auch in einem animierten Kinofilm zu sehen.

(APA/dpa/red.)