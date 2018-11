"Breaking Bad"-Macher drehen Film: Fortsetzung der Kultserie?

Die US-Erfolgsserie "Breaking Bad" wird laut "The Hollywood Reporter" mit einem Film fortgesetzt. Das behauptet zumindest das Medium. Fortgesetzt nicht ganz, denn bisher weiß man nur, dass die Filmemacher die selben sind. Es wird von einem zweistündigen Film berichtet, dessen Produktion laut Insidern bald starten soll. "Breaking Bad"-Schöpfer Vince Gilligan soll sämtliche Produktionsprozesse des neuen Films leiten, dabei sowohl als Drehbuchautor, ausführender Produzent und womöglich auch als Regisseur fungieren.

Ob der Film tatsächlich an die Kultserie mit den Hauptfiguren "Walter" (Bryan Cranston) und "Jesse" (Aaron Paul) anknüpft, bleibt offen. Es könnte auch ein Seitenstrang der Geschichte, wie bei der Serie "Better Call Saul", erzählt werden. Außerdem geht aus den Medienberichten nicht hervor, ob der Film via Streaming-Dienst oder im Kino veröffentlicht werden soll.



In Hollywood ist immer wieder die Rede von dem Filmtitel "Greenbrier", hinter dem sich die neue "Breaking Bad"-Verfilmung verstecken soll. Das Filmprojekt handelt von einem entführten Mann, dem die Flucht gelingt. Ob dieser Plot mit "Breaking Bad" in Verbindung steht, wurde von den Filmemachern noch nicht bestätigt. Eine lokale Zeitung des Originaldrehorts von "Breaking Bad", das "Albuquerque Journal", will jedenfalls von einem Film namens "Greenbrier" wissen, der von Mitte November bis Februar in zugehörigen US-Bundesstaat New Mexico produziert wird.

Auch die Erfolgsserie "The Walking Dead" soll mit drei Filmen fortgesetzt werden. Das ist nach dem Ende der Serie letzten Sonntag jetzt bekannt geworden. Drei Filme mit Andrew Lincoln, der in der Zombie-Serie Rick Grimes verkörpert, sind geplant.

(witt)