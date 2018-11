Genau heute vor 17 Jahren kam der erste Harry Potter in Österreich ins Kino. Vor 20 Jahren ist das erste Harry Potter-Buch erschienen, sind Sie immernoch ein eingefleischter Fan und schaffen alle 20 Fragen?

Wer war, während Harrys Schulzeit, nie Lehrer für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste?

Welches Auto benutzen Ron und Harry in ihrem zweiten Schuljahr um nach Hogwarts zu gelangen?

Welche falsche Identität nahm Harry für die Hochzeit von Bill und Fleur an?

Welche Horkruxe werden während der Schlacht in Hogwarts zerstört? (Mehrfachnennungen möglich)

Welches Kleidungsstück verhilft Dobby zu seiner Freiheit?

Wer hat Ron zum Weihnachtsball im vierten Schuljahr begleitet?

Wie lautet der Vorname von Professor Trelawney?

Wahr oder Falsch? Der Zauberspruch um den Effekt von Lumos aufzuheben ist Nox.

Wie lautet der Name von Severus Snapes Mutter?

Aus wie vielen Spielern setzt sich eine Quidditchmannschaft zusammen?

Wer hat den Feuerkelch in einen Portschlüssel verwandelt, der Harry Potter zu Lord Voldemort gebracht hat?

Mit welchem Zauberspruch löscht man die Karte des Rumtreibers?

Vielsaft-Trank ist ein Zaubertrank, der die Person, die ihn trinkt...

Wie heißt Madame Maxime mit Vornamen?

Welcher Werwolf hat Remus Lupin gebissen und ihn dadurch ebenfalls in einen Werwolf verwandelt?

Wahr oder falsch? Die Frau der Acromantula Aragog heißt Mosag.

Von wem erbt Voldemorts seinen ersten und zweiten Vornamen?

Wer feiert neben Harry Potter am 31. Juli seinen Geburtstag?

Welcher dieser Ausdrücke ist kein Zauberspruch?

Wie nennt Hagrid das Drachenbaby, das er heimlich in seiner Hütte aufzieht?

Ein wahrer Harry Potter-Fan

Wo waren Sie in der Schule, auf Hogwarts? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein wahrer Profi in Sachen Zauberei. Na los, geben Sie ruhig damit an und teilen Sie Ihr Ergebnis mit Ihren Muggel-Freunden.