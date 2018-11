Erster Trailer zu Disneys neuem "König der Löwen"

Nach dem "Dschungelbuch" kehrt auch der "König der Löwen" in neuer Fassung zurück auf die Leinwand: Der Disney-Klassiker mit dem Originaltitel "The Lion King" wurde von US-Regisseur Jon Favreau neu verfilmt. Nicht mehr als Zeichentrickfilm wie das Original von 1994, sondern - wie eben das neue "Dschungelbuch" - als Mischung zwischen Realfilm und Computeranimation. Nun hat Produktionsstudio Disney den ersten Trailer veröffentlicht. Bis Freitagvormittag wurde der Clip alleine auf Youtube bereits mehr als sieben Millionen mal aufgerufen.

In der englischen Originalfassung von "König der Löwen" leihen einige Stars aus der Film- und Musikbranche den Figuren ihre Stimmen. US-Sängerin Beyonce spricht Löwin Nala. Im aktuellen Trailer ist sie noch nicht zu hören, sondern lediglich James Earl Jones, der König Mufasa - dem Vater des kleinen Löwen Simba - spricht. Simba selbst wird als Löwenjunges von JD McCrary, später von Donald Glover gesprochen, sein Widersacher Scar von Chiwetel Ejiofor. Seht Rogen leiht dem Warzenschwein Pumbaa seine Stimme, Comedian Billy Eichner dem Erdmännchen Timon.

Kinostart im Juli

"Der König der Löwen" soll in Österreich am 18. Juli 2019 in die Kinos kommen.

"Der König der Löwen" ist mit einem Einspielergebnis von beinahe 970 Millionen US-Dollar einer der erfolgreichsten Zeichentrickfilme der Filmgeschichte. Regisseur Favreau hat auch schon die "Iron Man"-Reihe sowie das "Dschungelbuch" von 2016 inszeniert. Bereits im Dezember kommt dessen Fortsetzung "Mogli" unter der Regie von Andy Serkis ins Kino.

(Red.)