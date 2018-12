US-Komiker Kevin Hart sagt Oscar-Moderation ab

Dass Kevin Hart die Moderation des Oscars angetragen wurde, wirkt wie ein recht unüberlegter Schnellschuss. Schließlich gibt es nicht erst seit gestern Kritik an dem US-amerikanische Schauspieler und Komiker. Doch er wurde gefragt, nahm und - und sagte nun ab. Hintergrund dafür ist Kritik an Harts als schwulenfeindlich empfundenen Tweets und Witzen aus den Jahren 2009 bis 2011.

Allerdings wurde Hart bisher nicht nur Schwulen-, sondern auch Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. So hatte er etwa wenige Wochen nachdem er seine schwangere Frau betrogen hatte, Witze darüber gerissen, Weil er erpresst wurde, hatte er den Seitensprung zuvor öffentlich gebeichtet. Auch das Windelwechseln thematisierte er schon öffentlich: Er habe genug davon, weil er es schon bei den Kindern aus erster Ehe gemacht habe. Und: "Es ist wirklich schwer mit einem Neugeborenen. Sie sind zerbrechlich und brauchen ihre Mutter. Das ist nicht die Zeit eines Vaters".

Eine Entschuldigung gab es nun jedenfalls für die LGBTQ-Gemeinde - und zwar für seine "unsensiblen Worte aus der Vergangenheit". Er habe sich für einen Rückzug als Gastgeber der Oscar-Gala entschieden, "weil ich keine Ablenkung sein will in einer Nacht, die von so vielen großartigen, talentierten Künstler gefeiert werden sollte". Der Job als Moderator bei der Oscar-Nacht als einer der begehrtesten und schwierigsten in der Film-Branche.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.