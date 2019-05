Doris Day mit 97 Jahren gestorben

Doris Day ist tot: Die Hollywoodlegende ist im Alter von 97 Jahren in ihrem Haus in Kalifornien gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf die von Day gegründete Stiftung, die Doris Day Animal Foundation, berichten. Day gehörte in den 1950er und 1960er Jahren zu den erfolgreichsten und populärsten Filmstars.

Für ihre Rolle in „Bettgeflüster“ wurde sie 1960 für einen Oscar nominiert, gleich drei Mal wurde sie mit einem Golden Globe als beliebteste Filmschauspielerin der Welt ausgezeichnet (1958, 1960 und 1963), 1989 erhielt sie den Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk.

Ihr Filmkarriere war da schon längst vorbei. Begonnen hatte sie 1948 mit Michael Curtiz' Filmmusical „Zaubernächte in Rio": Die 26-jährige Doris Day, Tochter eines Musiklehrers, hatte zuvor als Sängerin Karriere gemacht, ihre Interpretation des Jazzstandards „Sentimental Journey“ war 1945 ein Nummer-eins-Hit. In „Zaubernächte in Rio“ spielte sie eine Sängerin, die unter einer falschen Identität auf einem Kreuzfahrtschiff eincheckt und dort unter anderem den Hit „It's Magic“ singt.

