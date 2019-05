Ein zauberhafter Film: „Der ­kleine Nick macht Ferien"

Der „kleine Nick" („Le petit Nicolas") ist in Frankreich mindestens so bekannt wie Pippi Langstrumpf bei uns. Asterix-Erfinder René Goscinny hat die Kinderbuchserie geschrieben, illustriert wurde sie von Jean-Jacques Sempé. Ein zauberhafter Film, der in die Zeit der 1960er-Jahre zurückführt, ist am 18. und 26. Mai (jeweils 15 Uhr) im Rahmen von cinemagic in der Urania zu sehen: „Der ­kleine Nick macht Ferien" (ab 7). Im Heeresgeschichtlichen Museum feiert der Kinderklub Geburtstag, da gibt es am 19. Mai von ­10 bis 18 Uhr ein großes Bastelprogramm. Kinderschminken, Hindernislauf und Bogenschießen. Für die ganz Kleinen (ab 3) spielt das Lilarum wieder das Stück über die verliebte Donaunixe Dini: „Quakalulubaby" mit Musik von den „Strottern". (bis 26. Mai). Heute, Freitag, gibt’s nach dem Stück noch einen Mal-Workshop (www.lilarum.at).