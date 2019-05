Der mysteriöse Dreh zum Fall Jägerstätter

Er werde ab jetzt in seinen Filmen wieder einem Drehbuch folgen, sagte Terrence Malick vor zwei Jahren bei einer Podiumsdiskussion. Das ist gleich doppelt bemerkenswert: Der Regisseur gilt als ausgesprochen öffentlichkeitsscheu, und Fragen über sein Schaffen (oder Nichtschaffen – etwa seinen mysteriösen 20-jährigen Hiatus, aufgrund dessen er in Hollywood quasi als vermisst gemeldet wurde) beantwortet er fast nie. Als er 1999 bei der Berlinale „Der schmale Grat“ präsentierte, ließ er sich nach dem Applaus entschuldigen: Berlin habe so viele Museen! Als er mit „Tree of Life“ 2011 die Goldene Palme in Cannes gewann, war er nicht einmal zugegen.

