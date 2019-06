Oscar-Akademie ehrt Lebenswerk von Lina Wertmüller

Die Oscar-Akademie feiert das Lebenswerk der italienischen Regisseurin Lina Wertmüller (90). Mit Wertmüller werden auch David Lynch, Wes Studi und Geena Davis mit Ehrenoscars ausgezeichnet. "Diese vier Künstler haben die Filmindustrie tiefgreifend geändert", hieß es in einer Presseaussendung der Academy am Montag.

Lina Wertmüller werde wegen ihrer langen Karriere und dem "außerordentlichen Beitrag" ausgezeichnet, den sie für die Filmindustrie geleistet habe. Nach Mitteilung der Filmakademie in Beverly Hills am Montag sollen die Auszeichnungen am 27. Oktober im Rahmen der feierlichen "Governors Awards"-Gala in Hollywood ausgehändigt werden.

Lina Wertmüller, erste Regisseurin, die jemals für einen Oscar als beste Filmemacherin 1977 für ihren Film "Sieben Schönheiten" (Pasqualino Settebellezze) im Rennen war, erklärte sich über den Preis "überrascht und sehr erfreut". "Diese Auszeichnung ist eine tolle Überraschung. Die USA haben mich immer gut behandelt", kommentierte die gebürtige Römerin.

"La Wertmüller", wie man sie in Italien nennt, hatte als Schauspielerin, Bühnenbildnerin und Autorin gearbeitet, als Federico Fellini sie dann 1963 als Regie-Assistentin für "Achteinhalb" holte. Die ersten eigenen Filme folgten und mit "Mimi - in seiner Ehre gekränkt" 1971 auch der Durchbruch. "In einer Regennacht" (1977) und vor allem "Camorra" (1985) setzten tragikomische Akzente. In ihren Erfolgsfilmen vertraute sie vor allem auf das Talent des preisgekrönten Schauspielers Giancarlo Giannini, wie etwa in "Liebe und Anarchie".

Ihr letztes Werk 2008 lief im TV: "Mannaggia alla misera". Im Jahr 2010 bekam sie den wichtigsten italienischen Filmpreis "David di Donatello" - für ihr Lebenswerk.

(APA)