Peter Kaiser lädt Leonardo DiCaprio zu "For Forest" ein

"For Forest", der Klagenfurter Stadionwald und Österreichs größte Kunstinstallation, hat die Aufmerksamkeit von Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio auf sich gezogen. Der Schauspieler, der auf Instagram vor allem zu Umweltschutzthemen postet, teilte am Mittwoch einen Beitrag über "For Forest" mit seinen 35 Millionen Followern.

In den Jubel über die Aufmerksamkeit von DiCaprio stimmte am Mittwochabend auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ein. Via Facebook und Twitter lud er den Schauspieler ein, das Projekt persönlich in Augenschein zu nehmen: "Zu einer Zeit, in der der Amazonas-Regenwald, die grüne Lunge der Erde, brennt, müssen wir für unsere Kinder und die nächsten Generationen zusammenstehen."

Zum Kunstprojekt im Stadion: So kontrovers können Bäume sein >>>

Gerüchte über DiCaprio-Besuch im Gartenbaukino

Zeitlich passt das hervorragend, weil gerade darüber spekuliert wird, ob Leonardo DiCaprio wegen seines neuen Films nach Österreich kommt - und zwar schon heute, Donnerstag. Da feiert nämlich der mehrfach ausgezeichnete Umweltdoku-Thriller "Sea of Shadows" des Österreichers Richard Ladkani eine Gala-Premiere im Wiener Gartenbaukino. Dafür hat Ladkani auch Verhaltensforscherin Jane Goodall und Produzent Walter Köhler geladen. DiCaprio fungierte als ausführender Produzent. Das Gerücht, dass er auch kommen soll, wollte bisher aber niemand bestätigen. "Wir wissen nichts davon, ehrlich", schrieb das Gartenbaukino gestern noch auf Twitter.

For Forest: Kunst im Klagenfurter Stadion

(rovi)