Domingo bereitet sich selbst Feste

Es hätte doch ein Fest für und mit Plácido Domingo, den ungekrönten Weltmeister der Opernbühne, werden sollen. Das aber war am Samstag nur recht bedingt möglich, da an der Staatsoper (bereits zum 54. Mal) die hilf- und orientierungslose Inszenierung von Jean-François Sivadier aus Aix-en-Provence gespielt wird, an der alles pseudo ist. Vorhänge, Tapeten, schlechte Bilder und Fetzen hängen herab, die Handlung stottert dahin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2018)