Salzburger Festspiele: Perlenfischer mit Weltklasse

Nennen Sie dieses Werk ,Die Heringsfischer‘ oder ,Die Austernfischer‘, und es wird nichts an Reiz verlieren, da es gar nichts zu verlieren gibt“, urteilte sein Komponistenkollege Emmanuel Chabrier polemisch über Georges Bizets frühe Oper „Die Perlenfischer“ (1863). In späteren Jahren übten Bizet und seine beiden Librettisten Michel Carré und Eugène Cormon selbst heftige Kritik an diesem für das Pariser Théâtre-Lyrique entstandenen, in Ceylon spielenden Dreiakter: Sie hätten das um Männerfreundschaft, gebrochene Versprechen und missachtetes Keuschheitsgelübde kreisende Geschehen logischer darstellen, die Handlungsfäden klarer formulieren können. Wohl der Hauptgrund, weshalb man diesem Werk auf der Bühne eher selten begegnet. Denn seine musikalische Qualität ist weitaus größer als allenthalben kolportiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)