Dieser „Alcina“ fehlt der Zauber

Die Bühne stellt eine wüste Insel dar: So viel macht Katrin Lea Tags karge, sich drehende Felslandschaft klar. Gegeben wird aber nicht etwa Strauss' „Ariadne auf Naxos“, wie gerade noch an der Staatsoper, sondern Georg Friedrich Händels „Alcina“ – und wir befinden uns im Theater an der Wien. Barockopern, die auf verwunschenen Eilanden spielen, stehen zu Beginn von dessen neuer Saison hoch im Kurs: Ende September hat in der Dependance Kammeroper das Purcell-Pasticcio „Die Zauberinsel“ Premiere, und Mitte November folgt im Haupthaus unter René Jacobs Händels „Teseo“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2018)