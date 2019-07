Den Unterschied möchte man Klavier spielen können. Bei der „Tannhäuser“-Eröffnungspremiere unter Valery Gergiev hatte das Bayreuther Festspielorchester manch schön modellierte Details und weiträumige Phrasierung, aber auch erhebliche Wackler hören lassen: Konnten oder wollten sie sich nicht ausreichend auf die notorisch nervöse Schlagtechnik des Russen einlassen, die Damen und Herren aus namhaften europäischen Klangkörpern, die ihren Urlaub dem Dienst an Wagner opfern? Zumal ja Gergievs Zeichengebung in der nicht gerade im Handumdrehen zu bändigenden Festspielhausakustik eine doppelte Herausforderung darstellt.



Und tags darauf? Da präsentierte Christian Thielemann seinen hochromantisch durchgearbeiteten „Lohengrin“, der die ganze Bandbreite von ätherisch vibrierenden Flageolett-Klängen des Vorspiels über prächtige Chor-Tableaux bis zum offiziellen Fanfarenpomp des dritten Aktes ausschöpfte, ohne sich in den Details zu verheddern: Eine Deutung wie aus einem Guss, die freilich nichts von Starre an sich hat. Man muss nicht bei jeder süffigen Tempoverbreiterung einer Meinung mit Thielemann sein, um die übergeordnete Flexibilität seiner Lesart durchwegs genießen zu können, die sich in kapellmeisterlicher Manier auf die jeweilige Sängerbesetzung einstellt.

