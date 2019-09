Staatsopern-Direktor Meyer geht doch schon früher an die Scala

Der ursprünglich im Juni 2021 geplante Wechsel von Staatsopern-Chef Dominique Meyer von Wien an die Mailänder Scala wird vorverlegt. Meyer einigte sich mit der Scala, schon am 1. März 2020 die Führung des Opernhauses zu übernehmen, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" (Freitagsausgabe). An der Wiener Staatsoper wiederum soll Bogdan Roščić ab 2020 den Direktorenposten übernehmen. Seinj künstlerischer Leiter Philippe Jordan tritt sein Amt mit 1. September 2020 an.

Meyer hätte eigentlich im Juni 2021 nach Mailand ziehen sollen. Nicht ausgeschlossen wird nun, dass Meyer sogar ab Jänner 2020 sein Amt in Mailand antritt.

Pereira geht nach Florenz

Der scheidende Scala-Intendant Alexander Pereira verlässt am 15. Dezember das Mailänder Theater, eine Woche nach der Saisoneröffnung mit "Tosca" am 7. Dezember, und zieht zum Florentiner Opernhauses Maggio musicale fiorentino. Die Scala will ein dreimonatiges Führungsvakuum vermeiden, daher könnte Meyer schon im Jänner nach Mailand wechseln.

Meyer und Pereira trafen am Donnerstag in Mailand den Bürgermeister der Metropole Giuseppe Sala, Präsident der Scala-Stiftung, berichtete das Blatt. Bei dem Treffen im Mailänder Rathaus Palazzo Marino wurden die Details des Intendantenwechsels besprochen.

Sollte Meyer nicht vor März nach Mailand ziehen können, wird die Generaldirektorin der Scala, Maria Di Freda, vorübergehend das Theater leiten.

Ernennung Pereiras folgt erst

Mit einem fünfjährigen Vertrag zieht der 71-jährige Pereira nach Florenz, hatte der Florentiner Bürgermeister Dario Nardella, der das Opernhaus als Präsident der Stiftung leitet, Ende August bekannt gegeben. Die offizielle Ernennung soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung des Florentiner Opernhauses in den nächsten Tagen erfolgen.

(APA)