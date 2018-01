Ausstellungen von Klimt bis Schiele: Das Jahr der schönen Leichen

Das Jahr beginnt, in dem Wien die große Trauer tragen sollte: Vor 100 Jahren starben so ungefähr alle, die uns einst die Moderne brachten und heute noch Kulturtouristen aus aller Welt anziehen. Gustav Klimt an einer Lungenentzündung infolge eines Schlaganfalls am 6. Februar. Otto Wagner, Klimts Pendant in der Architektur, aus heutiger Sicht an der Lächerlichkeit eines Rotlaufs, nur war der stolze Grand Seigneur geschwächt vom Hunger während des Ersten Weltkriegs. Koloman Moser, den Designer und Wiener-Werkstätten-Mastermind, raffte wenig später der Kehlkopfkrebs hinweg. Egon Schiele, den jungen Wilden, die Spanische Grippe. Das war am 31. Oktober 1918.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)