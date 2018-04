New Yorker Gericht spricht zwei Schiele-Werke den Erben zu

Jene beiden Schiele-Blätter, die vor zwei Jahren in New York beschlagnahmt wurden, nachdem sie der Londoner Galerist Richard Nagy auf einer Kunstmesse angeboten hatten, gehen laut dem Urteil eines New Yorker Gerichts an die Erben nach Fritz Grünbaum. Deren Anwalt erneuert unterdessen seine Kritik an der österreichischen Restitutionsforschung.

Bei den Werken handelt es sich um "Frau mit schwarzer Schürze" und "Frau, das Gesicht verbergend". Beide Werke stammen aus jenem Konvolut, das nach dem Krieg von Mathilde Lukacs, der Schwägerin Grünbaums, an die Berner Galerie Klipstein & Kornfeld verkauft wurde und in dem sich auch das in den 1990er-Jahren ebenfalls in New York beschlagnahmte Werk "Tote Stadt III" befand, das schließlich wieder ins Wiener Leopold Museum zurückkehrte. Der Restitutionsbeirat konnte bezüglich der Sammlung Grünbaum den Raubkunst-Verdacht nicht erhärten, wie sich in einem 2010 veröffentlichten Dossier entnehmen lässt.

"Dies ist ein wichtiger Sieg in dem wahrscheinlich wichtigsten Kunstfall des späten 20. Jahrhunderts", so Erben-Rechtsanwalt Raymond Dowd eher unbescheiden. Dabei erneuert er seine bereits zuvor geäußerte Kritik an der österreichischen Provenienzforschung: "Bis heute weigert sich der österreichische Staat, den Anträgen auf Restitution der jedenfalls 10 Werke aus der Sammlung Grünbaum, unter anderem 'Tote Stadt III' (Leopold Museum) und 'Sitzender weiblicher Rückenakt mit rotem Rock' (Albertina), stattzugeben."

Der österreichische Erbenvertreter Herbert Gruber äußerte sich ebenfalls kritisch: "Ich bin unendlich traurig, dass nunmehr 80 Jahre nach dem Anschluss die Republik Österreich noch immer von Raubkunst aus der Sammlung Fritz Grünbaum profitiert." Die Erben nach Grünbaum würden die Aushändigung der geraubten Kunstwerke beanspruchen. "Das Gedenkjahr der Republik muss Anlass für Reflexion, aber auch für Sühne sein. Der österreichische Staatsvertrag verpflichtet zur Rückgabe der geraubten Werke."

Der Galerist Richard Nagy schrieb im Jahr 2015 in einem Statement: "Es gibt keinen Beweis, dass Fritz Grünbaum eines der beiden beanstandeten Werke besessen hat." Keine der beiden Arbeiten finde sich auf Inventarlisten von Grünbaums Kunstsammlung. Beide Werke seien sowohl 1978 als auch 2004 ohne jegliche erhobenen Besitzansprüche öffentlich versteigert worden, so der Galerist. Laut "New York Times" will Nagy gegen die nun getroffene Entscheidung in Berufung gehen.

