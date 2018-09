Magazin: Künftiger KHM-Chef unter Top-10-Museumschefs

Uffizien-Direktor Eike Schmidt, der ab der zweiten Hälfte des Jahres 2019 das Kunsthistorische Museum (KHM) in Wien übernimmt, wurde vom Internetmagazin "Blouin Artinfo" unter die zehn besten Museumsdirektoren der Welt gewählt.

"Schmidt ist einer der sieben ausländischen Museumsdirektoren in Italien, die von der Regierung in Rom ernannt wurden, um eine modernere Verwaltung in die italienische Museen einzubringen. In seinen drei Jahren in Florenz hat er auf enorme Weise die Strukturen für die Besucher verbessert und wunderbare Säle zu Ehren Leonardos und Michelangelos eingeweiht. Er hat die Zahl der Eintrittskarten gesteigert, indem er das Museum Konzerten, Filmproduktionen und Events geöffnet hat", so das Magazin.

Zu den besten Museumsdirektoren der Welt zählen laut "Blouin Artinfo" außerdem:

Maria Balshaw an der Spitze der Tate Galleries in London

Hartwig Fischer, Chef des British Museums

Charles Saumarez Smith, Leiter der "Royal Academy of Arts".

Laurence Des Cars des Musee d'Orsay

Jean-Luc Martinez des Louvre

Chen Chi-Nan, Direktor des National Palace Museum in Taiwan

Michael Govan, Direktor des Los Angeles County Museum of Art

Glenn D. Lowry, Direktor des Museum of Modern Art in New York

Anne Pasternak, Direktorin des Brooklyn Museums in New York

(APA)