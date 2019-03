Klimt-Biograf und Theaterstar

Es ist die alte Geschichte mit dem Dachboden: Dort standen diese alten Kisten, mit denen Beat Steffan als Kind nicht spielen durfte. „Finger weg, die sind von meinem Vater – eurem Großvater –, der ein berühmter Künstler war“, hat seine Mutter immer gesagt, erinnert er sich. Das scheint den mehr an Windsurfen interessierten Enkel auch lange nicht weiter gestört zu haben. Den Schatz der Kisten, den „ganzen kreativen Kontinent“, der sich ihm dadurch erschlossen habe, habe er erst als Erwachsener entdeckt, beschreibt Steffan in einer prächtigen Monografie über seinen Großvater, die er 2018 mit Unterstützung u.a. der Wiener Klimt-Foundation herausgegeben hat. Zum ersten Mal wird darin das breite Lebenswerk von Emil Pirchan dargestellt. Dem folgte jetzt eine erste Ausstellung davon im Folkwang Museum in Essen, das schlicht als Erstes zugriff, als Steffan den Kontakt suchte. Man besitzt schließlich einige Plakate Pirchans im hauseigenen Plakatmuseum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)