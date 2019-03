Was Fotografie alles kann – zum Beispiel Kunst

Bettina Leidl, Direktorin des Kunst-Haus-Wien, darf stolz auf die Zahlen sein: 2018 erst übernahm sie das behäbige Format „Monat der Fotografie“, mit dem die Stadt Wien bisher der lebhaften Wiener Fotoszene nicht gerecht werden konnte, und machte daraus ein Festival, also einen Event – die „Foto Wien“ mit 130 ausgesuchten Partnern in der ganzen Stadt, von Galerien, Geschäften zu Museen. 700 Künstler nehmen teil, Foto-Nerd Peter Coeln spendiert einen eigenen Fotobuch-Preis, es gibt offene Ateliers, Diskussionen und jeden Tag um 18h eine „Bildbesprechung mit Apéro“ in einer der Ausstellungen, herrlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)