Modefotograf Peter Lindbergh ist gestorben

Peter Lindbergh starb mit 74 Jahren, das teilte seine Familie und sein Studio am Mittwoch in Paris mit. Er hinterlässt vier Kinder und sieben Enkelkinder. Lindbergh arbeitete für berühmte Modeschöpfer wie Jean-Paul Gaultier und Giorgio Armani sowie für internationale Magazine und prägte die Modefotografie mit seinen markanten Schwarz-Weiß-Bildern. Er galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre.

Geboren wurde der Fotograf am 23. November 1944 als Peter Brodbeck in Lissa an der polnischen Grenze. Aufgewachsen in Duisburg-Rheinhausen, machte er eine Lehre als Schaufensterdekorateur, belegte später einen Abendkurs in Zeichnen an der Kunsthochschule in Berlin und studierte freie Malerei in Krefeld.

Natürlichkeit: Peter Lindbergh "Shadows on the Wall"

Zum Fotografieren kam er mehr oder weniger durch Zufall und erst relativ spät: Mit 27 begann er eine zweijährige Ausbildung beim deutschen Fotografen Hans Lux, anschließend machte er sich selbstständig. Fünf Jahre später, 1978, brachte eine viel beachtete Fotoserie im "Stern" den Durchbruch.

Lindbergh pendelte während seiner Karriere zwischen Los Angeles, Paris und New York. Er hat mit fast allen berühmten Modedesignern der Welt zusammengearbeitet und deren Kollektionen fotografiert, darunter Giorgio Armani, Jil Sander, Prada oder Calvin Klein. Seine Fotos waren in Ausstellungen zu sehen, erschienen etwa in den Magazinen "Vogue" und "Harper's Bazaar" oder in seinen eigenen Fotobänden, wie "Images of Women", "10 Women" oder "Shadows on the Wall".

