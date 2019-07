Lesen: Wie das Sommerbuch aufkam

Ob das Buch, das als „Sommerlektüre“ auf den Markt geworfen werde, nicht jedes Jahr dasselbe sei, fragte sich einmal der Autor Franz Schuh. Aber was ist ein typisches Sommerbuch? Heiße Kandidaten dafür sind nicht so sehr Thriller und Krimis, obwohl die im Urlaub so beliebt sind. Sucht man auf Amazon, kommen eher Titel wie „Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg“, „Drei Schwestern am Meer“ oder „Das Leben fällt, wohin es will“. So gut wie immer sind es Taschenbücher (meist auch mit Kindle-Version), mit pastellfarbenen Bildern von Villen am Meer vorne drauf, Muscheln und dekorativen Rettungsringen, Feigen und Melonen, Kringeln und Schleifchen. Es ist eindeutig eine weibliche Sache.

