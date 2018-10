Eugenie Schwarzwald: Salonière, Schwätzerin, Schulreformerin

Ein weiter Weg. Von Galizien, dem Armenhaus der Monarchie, wo Ende des 19. Jahrhunderts jährlich mehr als 50.000 Menschen den Hungertod sterben, in einen feudalen Wiener Salon. In ein vom Hausfreund Adolf Loos eingerichtetes kleines, einstöckiges Palais in der Josefstadt. Der Weg der Eugenie Schwarzwald.



Der Dichter Jakob Wassermann, selbst häufiger Gast im offenen Hausder Salonière Genia Schwarzwald, beschreibt die imposante, resolute, unkonventionelle Person mit „einer Stimme, die etwas vom Schmettern einer Trompete hat“, sie sei eine „vollbusige, stattliche Erscheinung“, die ihre Korpulenz voller Selbstvertrauen trägt, die sich in einer „breiten Mütterlichkeit“ entlädt. „Langeweile ist Gift“ ist ihr Lebensmotto.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)