"Die Simpsons" haben vorausgesagt, dass Disney 21st Century Fox besitzt

"Die Simpsons" gehört zu den populärsten Animationsserien der vergangenen Jahrzehnte. Seit 1989 hält die Fox-Serie der Gesellschaft den Spiegel vor und schafft es immer wieder, eintreffende Vorhersagen aufzustellen: So auch, dass Disney (große Teile von) 21st Century Fox übernimmt. In einer Folge aus dem Jahr 1998, genauer in der Folge "When You Dish Upon a Star" (Staffel zehn), ist auf einer Plakatwand zu lesen, dass 21th Century Fox eine Abteilung von Disney sei (damals hieß 21st Century Fox noch 21th Century Fox).

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. 📍 pic.twitter.com/mZDBn7WfDD — In the Know Radio (@NtheKnowRadio) 14. Dezember 2017

Es ist nicht das erste Mal, dass "Die Simpsons" Recht behalten sollten. In einer Folge aus dem Jahr 2000 hat der damals noch fiktive US-Präsident Trump gerade seine Amtszeit beendet. Die Macher bereuten im Vorjahr ihre Vorhersage.

This is a direct Simpsons quote from March 2000 in a future where Lisa was president



Once again, The Simpsons is always right pic.twitter.com/992UUp8bI6 — Mike w/o MFL10's (@MikeMarFF) 8. Dezember 2016

Auch bei der Apple-Watch, dem NSA-Skandal und der Finanzkrise in Griechenland lagen die Macher der "Simpsons" mit ihren Vorhersagen richtig.

Gelbe Helden: 30 Jahre ''Die Simpsons''

(mtp.)