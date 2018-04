30 Jahre „Bundesland heute“: Neun Sendungen im Hauptabend

Am 2. Mai 1988 starteten anstelle des bundesweit ausgestrahlten „Österreich-Bild“ neun regionalen Ausgaben. Auch im 30. Sendungsjahr ist „Bundesland heute“ noch erfolgreich, durchschnittlich fast 1,1 Millionen Zusehern machen es zur erfolgreichsten und beliebtesten Informationssendung des ORF. Weshalb es am Freitag, dem 4. Mai 2018, zum 30er eine Premiere im ORF-Hauptabend geben wird.

Neun rund 60-minütige Jubiläumssendungen der ORF-Landesstudios mit Rückschauen, Stargästen und Musik. Sie werden zeitgleich um 20.15 Uhr zu sehen sein. Zum 30er präsentieren sich die „Bundesland heute“-Ausgaben übrigens mit einem refreshten On-Air-Design.

ORF-General Alexander Wrabetz bezeichnet „Bundesland heute“ als „Identitätsstifter des Landes, so unverwechselbar und vielfältig wie seine Menschen.“ Es sei das Fundament des jeden Tag in Fernsehen, Radio und Online gelebten Föderalismus des ORF.

90.000 Sendungen in 30 Jahren

Mit dem Start der neun regionalen Ausgaben von „Bundesland heute“ am 2. Mai 1988 führte der ORF die TV-Regionalisierung ein. Knapp 10.000 Sendungen mit bis zu 76.200 Berichten hat jedes einzelne ORF-Landesstudio in den vergangenen 30 Jahren produziert. Insgesamt sind das seit 2. Mai 1988 rund 90.000 Sendungen mit rund 690.000 Berichten in allen neun Bundesländern.

„30 Jahre Bundesland heute“ am 4. Mai

Neun ORF-Landesstudios, neun Jubiläumssendungen, ein Hauptabend: Das bei „Bundesland heute“ bewährte Prinzip der Lokalausstiege kommt erstmals um 20.15 Uhr zur Anwendung und so können die Zuseherinnen und Zuseher auswählen, welche „30 Jahre Bundesland heute“-Sendung es sein soll. Gemeinsam ist allen neun Ausgaben – die ORF-Landesstudios Vorarlberg, Steiermark und Kärnten senden dabei live –, dass „Bundesland heute“-Wegbegleiter, prominente Gäste und musikalische Acts auf eine bewegte und bewegende Geschichte zurückblicken.



Angereichert mit jenen Beiträgen, die besonders in Erinnerung geblieben sind, mit Sendungs-„Hoppalas“ und mit Zuschauerinnen und Zuschauern, die am Geburtstag von „Bundesland heute“ das Licht der Welt erblickt haben.

(red.)