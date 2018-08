Die Vinyl-Scheibe wird 70: Eine Liebeserklärung

Wer hätte das gedacht? Wir zelebrieren den 70. Geburtstag der Langspielplatte! Wenn es nach den Auguren des technischen Fortschritts gegangen wäre, dann gäbe es dieses Medium längst nicht mehr. Es war Anfang der 1980er-Jahre, dass Herbert von Karajan an der Seite des damaligen Sony-Chefs die CD vorstellte, sich eine der Silberscheiben kokett an den Finger steckte und erklärte: „Alles andere ist Gaslicht.“



Er meinte, mit diesem Ausspruch die Segnungen der Digitaltechnik zu benennen und das Ende des Analogzeitalters in Sachen Schallaufzeichnung besiegelt zu haben. Nun, was die Aufzeichnung akustischer Ereignisse betrifft, dürfte er recht behalten haben. Zumindest derzeit gelten Musikaufnahmen via Tonband und ohne jeglichen digitalen Zwischenschritt als vorsintflutliche Angelegenheit, die von ein paar Akustik-Desperados verzweifelt verteidigt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)