"ZiB 2"-Moderator Armin Wolf ist Journalist des Jahres

"ZiB 2"-Armin Wolf ist Journalist des Jahres in dem jährlichen Ranking des Branchenmagazins "Der Österreichische Journalist". Gewählt wurde er in einer Online- und Juryabstimmung. Er sei ein "toller Interviewer, fachlich top vorbereitet" und ein "unverzichtbarer, weil kompromissloser Frager", kommentierten die Journalisten, die abgestimmt haben, ihre Wahl. Gelobt wurde auch die perfekte Gesprächsführung. Wolf wurde zum zweiten Mal seit 2004 zum Journalisten des Jahres gewählt.

Auch "Die Presse" ist in dem Ranking stark vertreten: In der Kategorie Kulturjournalist des Jahres liegt Feuilleton-Chef Thomas Kramar ex aequo mit Clarissa Stadler (ORF) auf Platz eins. Zur Kolumnistin des Jahres wurde Anneliese Rohrer gewählt. In der Wahl der Redaktion des Jahres liegt "Die Presse" nach dem ORF auf Platz zwei. Bestgereihter in der Sparte Außenpolitik ist Karim El-Gawhary, der für "Presse" und ORF berichtet.

Mit einem Sonderpreis der Redaktion für sein Lebenswerk wird Heinz Nußbaumer ("kreuz & quer", ORF) ausgezeichnet. "Er ist ein ,ehrlicher Bote zwischen den Mächtigen‘. Obwohl sein Leben immer wieder von schweren, lebensgefährdenden Krankheiten bedroht war, schaffte Nußbaumer ein enormes Arbeitspensum und blieb in allen seiner vielen Stationen immer ein Journalist mit Tiefgang", lautet die Begründung der "Journalist"-Jury.

Mit einem Sonderpreis für Infotainment wird Sebastian Weber mit seiner Wetter-Redaktion von Servus TV ausgezeichnet. Barbara Kaufmann erhält einen Sonderpreis für Self Branding.

Die Bestgereihten in den einzelnen Ressorts sind:

Chefredaktion:

Corinna Milborn, Puls 4

Innenpolitik:

Armin Wolf, ORF

Kolumnisten:

Anneliese Rohrer, "Presse"

Investigation:

Michael Nikbakhsh, "Profil"

Kultur:

Thomas Kramar, "Presse"

Clarissa Stadler, ORF

Außenpolitik/EU:

Karim El-Gawhary, ORF/"Presse"

Wirtschaft:

Renate Graber, "Standard"

Foto:

Matthias Cremer, "Standard"

Medien:

Harald Fidler, "Standard"

Wissenschaft:

Barbara Daser, ORF

Aufgefallen:

Melisa Erkurt, "Biber mit scharf"

Sport:

Alina Zellhofer, ORF

Unterhaltung:

Hanno Settele, ORF

Regionales/Chronik:

Petra Pichler, ORF

Die Lokaljournalisten des Jahres aus den Bundesländern sind:

Vorarlberg:

Magdalena Raos, "Vorarlberger Nachrichten"

Tirol:

Dénes Széchényi, Tirol TV

Salzburg:

Hermann Fröschl, "Salzburger Nachrichten"

Oberösterreich:

Daniela Dahlke, OÖN-TV

Niederösterreich:

Patrick Wammerl, "Kurier"

Steiermark:

Gregor Withalm, Radio Content Austria

Kärnten:

Andrea Bergmann, "Kleine Zeitung"

Burgenland:

Markus Stefanitsch, "BVZ"

Wien:

Isabella Kubicek, "Kronen Zeitung"

