Facebook will lokale Medien mit 300 Mio. Dollar unterstützen

Facebook will in den nächsten drei Jahren lokale Medien im In- und Ausland mit einer Geldspritze von 300 Millionen Dollar (261,62 Mio. Euro) unterstützen. Diese Investition solle es Redaktionen weltweit ermöglichen, nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln und beizubehalten, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk am Dienstag mit.

Facebook steht zunehmend in der Kritik. Neben Datenlecks sowie der Verbreitung von Hassrede und Falschnachrichten wird dem US-Konzern vorgeworfen, eine Rolle beim Mediensterben zu spielen. Im Gegensatz zu vorangegangenen Investitionen werden die aktuellen Geldspritzen nicht an die Zusammenarbeit mit Facebook gebunden sein. Diesmal geht es unter anderem darum, Hilfe beim Einsatz neuer Technologien und der Ausbildung von Lokaljournalisten zu leisten, neue Produkte zu entwickeln sowie Werbekunden anzulocken.

(APA/Reuters)