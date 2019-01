ORF Steiermark-Landesdirektor Draxler geht in Pension

Das ORF-Landesstudio Steiermark bekommt einen neuen Direktor: Gerhard Draxler tritt nach rund zwölf Jahren an der Spitze des Regionalprogramms in den Ruhestand. Er legt seinen Posten mit 30. April nieder. Über seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird wohl Ende März in einer Sitzung des Stiftungsrats entschieden. Die Ausschreibung soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Wie der ORF am Montag in einer Aussendung mitteilte, nimmt Draxler aus rein privaten Gründen den Hut. Der 66-Jährige war seit 2007 ORF-Landesdirektor in der Grünen Mark. Zuvor hatte er schon die Funktionen als Landesintendant des ORF Kärnten und ORF-TV-Informationsdirektor inne. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sagte: "Mit Gerhard Draxler verabschiedet sich ein journalistischer Vollprofi und Topmanager vom ORF. In all seinen Funktionen hat er wesentlich zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags und zum Erfolg der ORF-Programme beigetragen. Er hat den ORF Steiermark zu einer starken und wichtigen Säule nicht nur im Verbund der regionalen Studios, sondern auch innerhalb der ORF-Flotte weiterentwickelt und unverzichtbare Akzente für die ORF-Regionalprogramme gesetzt."

Draxler selbst meinte: "Es ist meine ganz persönliche Entscheidung, mich mit 30. April 2019 ins Privatleben zurückzuziehen." Er übergebe das Landesstudio Steiermark "mit besten Kennzahlen in TV, Radio und Online und einer sehr guten wirtschaftlichen Performance". Ein professioneller und geordneter Wechsel in der Geschäftsführung sei ihm ein Anliegen. Die Ausschreibung wurde für die kommenden Tage angekündigt. Die Sitzung des Stiftungsrats ist für den 28. März geplant. Dabei soll Draxlers Nachfolger bestellt werden und zwar für die verbleibende Laufzeit der amtierenden ORF-Geschäftsführung vom 1. Mai 2019 bis 31. Dezember 2021.

In Medien wurde bereits über die Nachfolge spekuliert: Chefredakteur Gerhard Koch wurde ebenso wie Kultur- und Kommunikationschef Gernot Rath genannt. Außenseiter-Chancen wurden der gebürtigen Grazerin und ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner sowie dem ehemaligen Styria-Vorstand Klaus Schweighofer angerechnet.

(Schluss) kor/hac ~

WEB http://orf.at ~

(APA)