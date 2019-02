Debattenressort der "Presse" bekommt neue Leiterin

In der "Presse"-Redaktion kommt es zu einigen Neubesetzungen: Anna-Maria Wallner übernimmt ab sofort die Leitung unseres Debatten-Ressorts. Die Feuilleton-Redakteurin für Medien folgt auf Burkhard Bischof, der nach mehr als acht Jahren in diesem Amt auf eigenen Wunsch in das Außenpolitik-Ressort zurückkehrt und sich um seine Spezialgebiete Osteuropa und Geopolitik kümmern wird. Wallner arbeitet mit uns seit Jahren in der Führung unseres Erfolgsprodukts „Presse am Sonntag“, das in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert - und wird die Position der Chefin vom Dienst behalten. Unter der Woche wird sie nun die Meinungsseiten der "Presse" gestalten, die auf Papier wie digital für diese Zeitung immer wichtiger werden.

Das hat auch mit dem Zeitgeist zu tun. Sieht man sich aktuelle Debatten hat, bekommt man mitunter den Eindruck, dass kaum noch jemand bereit ist, andere Positionen zu hören oder zuzulassen. Die Gräben zwischen Andersdenkenden sind so breit wie schon lange nicht. Wir werden in der „Presse“ weiter dafür kämpfen und auf unseren Kommentarseiten Meinungen veröffentlichen, die hoffentlich nicht allen gefallen. Auch dafür wird Wallner sorgen. Außerdem wird sie sich um Ausbau und Weiterentwicklung des Audience Engagements, also den Austausch mit den Lesern kümmern.

Schon seit Jahresbeginn ist der langjährige Economist-Redakteur und ehemalige Berlin-Korrespondent Karl Gaulhofer Teil des Feuilletons und bereichert das von Bettina Steiner und Thomas Kramar geleitete Team mit seinen sprachlich brillianten Texten zu gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die Außenpolitikredakteurin Duygu Özkan übernimmt Wallners Aufgabe als Leiterin des "Leben"-Ressorts und wird gemeinsam mit Eva Winroither die für die "Presse am Sonntag" so wertvollen wie wichtigen "Leben"-Seiten planen und gestalten.

(red./no)