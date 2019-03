Gottschalk moderiert noch einmal "Wetten, dass ...?"

Thomas Gottschalk wird noch einmal die Show "Wetten, dass ..?" moderieren. Das kündigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann auf dem Portal "DWDL.de" an. Gottschalk soll die Sendung zu seinem 70. Geburtstag präsentieren. "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", so Heidemann. Wo die Sendung stattfinden soll, ist vorerst noch nicht bekannt.

Gottschalk, der derzeit vor allem wegen der Trennung von seiner Ehefrau Thea in den Schlagzeilen ist, moderierte "Wetten, dass ...?" mit einer Unterbrechung von 1987 bis 2011. Danach übernahm Markus Lanz, der das TV-Format bis zur Einstellung im Jahr 2014 moderierte.

Am Dienstagabend war Gottschalk erstmals mit einem neuen Format im Bayerischen Fernsehen zu sehen: Er präsentierte "Gottschalk liest?" (>>> hier geht's zur TV-Kritik)

