Auch bei den Emmys wird es keinen Moderator geben

Nach den Oscars wird heuer auch die Verleihung der TV-Preise Emmys ohne Moderator auskommen müssen. "Es gab Namen, die im Gespräch waren, aber es wurde ein Fazit gezogen, dass heuer, wenn so viele Shows zu Ende gehen, die Zeit besser für diese genutzt wird", sagte Charlie Collier, Chef von Fox Entertainment, laut US-Medien am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Television Critics Association. Die Fernsehpreise werden am 22. September übergeben.

"Wir werden ohne Gastgeber sein, um mehr Zeit zu haben, diese Shows zu ehren“, sagte Collier Dabei handelt es sich unter anderem um Erfolgsserien wie "Game of Thrones", "Veep" und "The Big Bang Theory".

Nach der Absage von Komiker Kevin Hart nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen war die diesjährige Oscar-Verleihung im Februar ohne Gastgeber über die Bühne gegangen - und hatte weitgehend positive Kritiken bekommen. "Das war sicher etwas, was wir uns angeschaut haben", sagte Fox-Chef Collier nun.

"Game of Thrones" ist haushoher Favorit

Die Mittelalter-Fantasyserie "Game of Thrones“ geht als haushoher Favorit in die Verleihung. Als erste Fernsehsendung wurde die Saga für 32 der begehrten Trophäen vorgeschlagen. Schon vor der letzten Staffel, die im Mai endete, war die Serie die am meisten ausgezeichnete fiktive Show in der 70-jährigen Geschichte der Emmys.

An zweiter Stelle bei den heurigen Nominierungen folgte die Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" über eine Hausfrau in den 50er-Jahren, die zur Stand-up-Komikerin wird, mit 20 Nominierungen.

Die drittmeisten Nominierungen erhielt die Drama-Serie "Chernobyl" mit 19, gefolgt von einem langjährigen Dauerkandidaten bei den Emmys, der Sketch-Comedy-Sendung "Saturday Night Live" mit 18 Nominierungen.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Beste Comedyserie

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Matrjoschka (Russian Doll)

Schitt’s Creek

Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)

Bester Hauptdarsteller – Comedyserie

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Bill Hader – Barry

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Beste Hauptdarstellerin – Comedyserie

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus – Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)

Natasha Lyonne – Matrjoschka (Russian Doll)

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Bester Nebendarsteller – Comedyserie

Alan Arkin – The Kominsky Method

Anthony Carrigan – Barry

Tony Hale – Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)

Stephen Root – Barry

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler – Barry

Beste Nebendarstellerin – Comedyserie

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky – Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)

Sian Clifford – Fleabag

Olivia Colman – Fleabag

Betty Gilpin – GLOW

Sarah Goldberg – Barry

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Bester Gastdarsteller – Comedyserie

Matt Damon – Saturday Night Live

Robert De Niro – Saturday Night Live

Luke Kirby – The Marvelous Mrs. Maisel

Peter MacNicol – Veep – Die Vizepräsidentin (Veep)

John Mulaney – Saturday Night Live

Adam Sandler – Saturday Night Live

Rufus Sewell – The Marvelous Mrs. Maisel

Beste Dramaserie

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Bester Hauptdarsteller – Dramaserie

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Kit Harington – Game of Thrones

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Billy Porter – Pose

Milo Ventimiglia – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Beste Hauptdarstellerin – Dramaserie

Emilia Clarke – Game of Thrones

Jodie Comer – Killing Eve

Viola Davis – How to Get Away with Murder

Laura Linney – Ozark

Mandy Moore – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Sandra Oh – Killing Eve

Robin Wright – House of Cards

Bester Nebendarsteller – Dramaserie

Alfie Allen – Game of Thrones

Jonathan Banks – Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau – Game of Thrones

Peter Dinklage – Game of Thrones

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Michael Kelly – House of Cards

Chris Sullivan – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Beste Nebendarstellerin – Dramaserie

Gwendoline Christie – Game of Thrones

Julia Garner – Ozark

Lena Headey – Game of Thrones

Fiona Shaw – Killing Eve

Sophie Turner – Game of Thrones

Maisie Williams – Game of Thrones

Bester Gastdarsteller – Dramaserie

Michael Angarano – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Ron Cephas Jones – This Is Us – Das ist Leben (This Is Us)

Michael McKean – Better Call Saul

Kumail Nanjiani – The Twilight Zone

Glynn Turman – How to Get Away with Murder

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd (The Handmaid’s Tale)

Beste Miniserie

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Bester Fernsehfilm

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

Mein Dinner mit Hervé (My Dinner with Hervé)

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Mahershala Ali – True Detective

Benicio del Toro – Escape at Dannemora

Hugh Grant – A Very English Scandal

Jared Harris – Chernobyl

Jharrel Jerome – When They See Us

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Amy Adams – Sharp Objects

Patricia Arquette – Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis – When They See Us

Joey King – The Act

Niecy Nash – When They See Us

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Bester Nebendarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Asante Blackk – When They See Us

Paul Dano – Escape at Dannemora

John Leguizamo – When They See Us

Stellan Skarsgård – Chernobyl

Ben Whishaw – A Very English Scandal

Michael K. Williams – When They See Us

Beste Nebendarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Patricia Arquette – The Act

Marsha Stephanie Blake – When They See Us

Patricia Clarkson – Sharp Objects

Vera Farmiga – When They See Us

Margaret Qualley – Fosse/Verdon

Emily Watson – Chernobyl

Drei Emmys ohne Moderatoren Die Emmys, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten und heuer zum 71. Mal verliehen werden, haben zuvor bereits dreimal ohne Gastgeber stattgefunden - 2003, 1998 und 1975. In den vergangenen Jahren hatten TV-Moderatoren und Comedians wie Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers, Michael Che und Colin Jost als Gastgeber durch die Gala geführt.

(APA/dpa)