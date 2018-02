Spice Girls: Das Wort Comeback ist dehnbar

Viel wurde bei den Spice Girls zum Thema mögliches Comeback, angekündigtes Comeback, ausgeschlossenes Comeback. Nun ist es wieder einmal soweit, die fünf Frauen machen gemeinsame Pläne: "Es scheint jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, ein paar unglaubliche, neue Gelegenheiten zusammen wahrzunehmen", bestätigten die ehemaligen Mitglieder der wohl erfolgreichsten Girl-Band aller Zeiten.

Die fünf Frauen, Victoria Beckham (43), Geri Horner (45), Emma Bunton (42), Melanie Brown (42) und Melanie Chisholm (44) hatten sich zuvor in Horners Haus in Hertfordshire nördlich von London getroffen. Die Wiedervereinigung werde sowohl dem "ursprüngliche Wesen" der Spice Girls treu bleiben, aber auch eine Botschaft der Emanzipation an die nachfolgenden Generationen senden, hieß es weiter.

Was klarer ist als diese Botschaft: Jede der Frauen soll rund 10 Million Pfund, also 11 Mio Euro, an dem "Comeback" verdienen. Und dazu gehört nicht unbedingt Gesang. Denn wie "The Sun" zuvor schon berichtet hatte, will Victoria Beckham jedenfalls nicht singen.

Auch eine Tour, neue Lieder oder Aufnahmen wird es nicht geben. Dafür aber, so heißt es, eine neue TV-Talent-Show, ein Best-Of-Album und Fernsehauftritte in China. "Don't call it a comeback", schreibt der Guardian. Wie wahr.

Das Ende Die Spice Girls hatten vor fast 20 Jahren nach Riesenerfolgen eine Pause angekündigt. Faktisch hatte sich die britische Gruppe aufgelöst und jede Musikerin ging ihren eigenen Weg. Bis auf wenige Ausnahmen traten die Frauen, die 1996 mit ihrer Debüt-Single "Wannabe" über Nacht weltbekannt geworden waren, nicht mehr gemeinsam auf. Nach ihrer faktischen Auflösung waren die fünf Frauen einige Jahre später noch einmal auf Tournee: von Dezember 2007 bis Februar 2008 in Europa und den USA. Im Jahr 2012 traten sie bei den Olympischen Sommerspielen in London mit einem Medley auf. Comeback-Pläne scheiterten, unter anderem weil Beckham nicht mitmachen wollte. Zu einer möglichen Neuauflage der Band hatte die sportliche Chisholm - auch als Mel C oder Sporty Spice bekannt - erst vor einem Jahr gesagt: "Es fühlt sich nicht richtig an."

(Red/Ag.)