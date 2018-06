Das Neue Wienerlied boomt: Nur ein bisserl Weltverachtung

Darüber, was einem Wiener alles ins Gemüt geht, hat H. C. Artmann ein schmuckes Gedicht geschrieben. In seiner Aufzählung wichtig waren identitätsstiftende Dinge wie „a schachtal dreia en an bisoaa“, „a schas med quastln“, „quagln en essechundöö“, „es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle und en hintagrund auf jedn foe: da liawe oede schdeffö!“ Helmut Qualtinger hat dieses Poem 1966 mit vollendetem Rhythmusgefühl und herrlicher Maliziosität gesungen. Qualtingers Album „Singt Schwarze Lieder“ gilt als gemeinhin bestes wienerisches Album aller Zeiten. Noch vor dem mit dem kongenialen André Heller aufgenommenen „Heurige und gestrige Lieder“ von 1979, einer Sammlung gut abgelegener und frisch komponierter Klassiker wie „Allan sei is ärger als Ratzen fressen“ und „Krüppellied“. Fühlung mit der Vergangenheit hatte Heller schon 1974 mit „A Musi! A Musi! (Wienerlieder des 18., 19. und 20. Jahrhunderts)“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)