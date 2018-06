Campino erlitt Hörsturz: Können die Toten Hosen am Nova Rock auftreten?

Der Sänger der Toten Hosen, Campino, erlitt einen Hörsturz. Das gab die Band am Freitag über Soziale Netzwerke und in einer Presseaussendung bekannt. Ein für Freitag geplantes Konzert in der Berliner Waldbühne wurde "schweren Herzens" abgesagt. Die Band bemühe sich um einen Ersatztermin und werden diesen in der nächsten Woche bekannt geben.

Am 14. Juni soll die Gruppe am Nova Rock in Nickelsdorf auftreten. "Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt", schrieb die Band.

KONZERTABSAGE BERLIN WALDBÜHNE



Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist. Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen.

(APA)