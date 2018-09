Chemnitz: Punkband als Opfer von Hitlergruß-Fake

An die 65.000 Besucher waren am Montagabend beim Open-air-Konzert gegen Ausländerfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt in Chemnitz, bei dem unter anderen die Rapper Marteria und Casper sowie die Bands Kraftklub und Die Toten Hosen auftraten. „Wenn das hier gewaltfrei bleibt, dann haben wir 5:0 gewonnen“, rief Campino, Sänger der Toten Hosen. Es blieb gewaltfrei.

"Bullenhelme sollen fliegen"

Doch schon vor dem Konzert kritisierten CDU-Politiker, dass Bundespräsident Steinmeier die Veranstaltung unterstützt hatte, bei der auch Feine Sahne Fischfilet auftrat, eine Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern, die 2011 im Lied "Staatsgewalt" über Polizisten gesungen hat: „Die Bullenhelme – sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein und danach schicken wir euch nach Bayern, denn die Ostsee soll frei von Bullen sein." Und im Song "Wut" heißt es: "Die nächste Bullenwache ist nur ein Steinwurf entfernt." Wegen solchen Zeilen war die Band im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern zeitweise als linksextremistisch angeführt. "Staatsgewalt" spielt sie heute nicht mehr, "Wut" hat sie noch im Programm, in Chemnitz hört man das Lied jedoch nicht.

"Solidarität statt Rassismus"

Indessen kursierte in sozialen Medien ein Foto, das ihren Sänger Jan "Monchi" Gorkow beim Hitlergruß zu zeigen scheint, das für große Aufregung sorgte. Doch die Polizei Sachsen hat bereits geklärt, dass es sich um einen Fake handelt, beziehungsweise um einen geschickt aus einem Instagram-Video der Band geschnittenem Video. In dem Video sieht man, wie Monchi winkend zur Teilnahme am Konzert aufruft und „Solidarität statt Rassismus“ ruft.

Wir erhalten aktuell Hinweise auf ein Bild des Sängers von @feinesahne, dass den Straftatbestand des § 86 a StGB erfüllen soll. Erste Ermittlungen ergeben aus unserer Sicht nur einen Schluss: Das Foto ist ein Fake! #Chemnitz #c0309 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 3. September 2018

#wirsindmehr: Singen und Rappen gegen Nazis in Chemnitz

(Red.)