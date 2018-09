Song Contest 2019 findet in Tel Aviv statt

Der Eurovision Song Contest 2019 findet in Tel Aviv satt. Das gab die European Broadcasting Union (EBU), die den Liederwettbewerb veranstaltet, am Donnerstag bekannt. Das Datum für das Finale sei der 18. Mai. Neben Tel Aviv waren auch Jerusalem, Haifa und Eilat als mögliche Austragungsorte im Rennen gewesen. Veranstaltungsort des ESC 2019 soll nach Mitteilung der EBU das Kongresszentrum Tel Aviv Expo im Norden der Stadt sein. Der größte von sieben Pavillons kann nach Angaben der Stadt bis zu 9000 Zuschauer fassen. Eine Vorgabe der EBU lautete zuletzt eine Einrichtung mit Platz für rund 10.000 Zuschauer.

Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit ihrem Song "Toy" den ESC in Portugal gewonnen. Dadurch findet der Wettbewerb im Mai 2019 regulär in Israel statt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte der Sängerin damals gratuliert und geschrieben: "Nächstes Jahr in Jerusalem!" Das löste Debatten aus, denn eine Massenanreise schwuler und lesbischer Fans zu dem Event könnte in dem eher religiös und konservativ geprägten Jerusalem zu zusätzlichen Spannungen führen. Dazu kommen Sicherheitserwägungen in einer Stadt, die häufig Schauplatz von Anschlägen ist.

Streitigkeiten und Proteste überschatten den Eurovision Song Contest (ESC) weiterhin: Bis vor Kurzem stritten der für die Übertragung zuständigen Fernsehsender Kan und die israelische Regierung darüber, wer für die Kosten aufkommen soll. Insgesamt gehe es um einen Betrag von rund 24 Millionen Euro.Der Sender erwarte, dass die Regierung die Verantwortung für die grundlegende Finanzierung der Veranstaltung übernehme, teilte die Sprecherin mit.

Kulturschaffende rufen zum Boykott auf

Dutzende Kulturschaffende haben sich vergangene Woche in einem Boykottaufruf gegen die Ausrichtung des European Song Contest in Israel ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehören laut der Zeitung "The Guardian" der Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters und der britische Filmemacher Ken Loach, die beide als Aktivisten bekannt sind.

Auch die Regisseure Aki Kaurismäki und Mike Leigh, die Schauspielerin Julie Christie, Sänger Helmut Lotti und der Musiker Brian Eno stehen unter dem offenen Brief auf der Liste.

In dem Brief wird die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu aufgerufen, den Event an ein anderes Land zu vergeben. Grund seien Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser durch die israelische Regierung, heißt es in dem Schreiben.

Boykottaufrufe gegen Israel gibt es immer wieder - und sie sind umstritten, weil Kritiker darin die Grenze zum Antisemitismus überschritten sehen.

(Red./APA/dpa)