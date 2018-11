Rammstein geben Zusatzkonzert in Wien

Die Heavy-Metal-Pyrotechniker Rammstein müssen in Wien ob des großen Andrangs ein Zusatzkonzert geben: Nachdem die Tickets für das am 22. August 2019 im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzte Event in Rekordzeit verkauft wurden, verlängert die deutsche Kultband in Wien um einen Tag. Die Karten für das zweite Konzert am 23. August sind ab sofort erhältlich.

(APA)