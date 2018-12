Bilderbuch geben zweites Konzert vor Schönbrunn

Nach dem kürzlich veröffentlichten "mea culpa" erfreut die heimische Band Bilderbuch ihre Fans in den kommenden Monaten nicht nur mit einem weiteren neuen Album, sondern auch einem besonderen Konzertdoppel: Der Gig vor Schloss Schönbrunn am 24. Mai 2019 ist ausverkauft, weshalb die Gruppe um Maurice Ernst eine Zusatzshow am Folgetag einlegt. Karten dafür sind ab Freitag (14. Dezember) erhältlich.

Vor den Shows gibt es am 22. Februar nicht nur die physischen Versionen des vergangene Woche erschienenen "mea culpa", sondern mit "Vernissage My Heart" auch neues Songmaterial.

Erst Anfang der Woche haben Bilderbuch ein Video zum Track "Sandwishes" veröffentlicht, das das Quartett - passend zur Jahreszeit - in schneebedeckter Umgebung zeigt. Weitere Konzerttermine 2019 stehen für Innsbruck (24. April), Linz (13. Juli) und Graz (24. August) an.

Tickets für das zweite Schönbrunn-Konzert am 25. Mai 2019 sind ab 14. Dezember um 10 Uhr erhältlich.

www.bilderbuch-musik.at

(APA)